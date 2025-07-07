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Kastamonu'da özel güvenlik görevlileri arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kastamonu&#039;da özel güvenlik görevlileri arasında silahlı kavga: Yaralılar var
Kastamonu, Şeker Fabrikası, Silahlı Kavga, Özel Güvenlik, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da, şeker fabrikasında çıkan silahlı kavgada 2 özel güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 1 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kastamonu'da fabrikada çıkan silahlı kavgada 2 özel güvenlik görevlisi yaralandı.

Olay, Kastamonu-Sinop kara yolu Bük köyü mevkiinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan A.E., S.D. ve A.Y. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine özel güvenlik görevlisi A.Y., yanındaki silahla A.E. ve S.D.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği A.E. ve S.D. yaralandı.

Kastamonu'da özel güvenlik görevlileri arasında silahlı kavga: Yaralılar var - 1. Resim

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. Şüpheli A.Y. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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