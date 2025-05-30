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Sinop'ta 113 üniversite öğrencisi hastanelik oldu! Valilikten açıklama geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sinop&#039;ta 113 üniversite öğrencisi hastanelik oldu! Valilikten açıklama geldi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sinop'ta Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda 113 öğrenci hastanelik oldu. Valilikten konu ile ilgili açıklama gelirken olayla ilgili adli ve idari soruşturma açıldığı öğrenildi.

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda zehirlenme şüphesi yaşandığı belirtildi. Açıklamada 113 öğrencinin hastaneye başvurduğu, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği yer aldı. 

SORUŞTURMA AÇILDI

Bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetleriyle 113 öğrencinin Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğu aktarılan açıklamada, "Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran ve ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, alınan su ve gıda numuneleri gerekli incelemeler için laboratuvara gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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