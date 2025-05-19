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Çorum'da mantardan zehirlenen çocuklar yoğun bakıma kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çorum&#039;da mantardan zehirlenen çocuklar yoğun bakıma kaldırıldı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 3 çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Mecitözü ilçesi ve merkeze bağlı Türkler köyünde doğadan toplanan mantarları yiyen E.A. (17), B.S.D. (7) ve İ.D. (2), bulantı ve kusma şikayetleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ZEHİRLENEN ÇOCUKLAR YOĞUN BAKIMA SEVK EDİLDİ

Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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