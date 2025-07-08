Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Antalya'da dehşet! Tartıştığı kişiyi bacağından vurup başında bekledi

Antalya'da dehşet! Tartıştığı kişiyi bacağından vurup başında bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da dehşet! Tartıştığı kişiyi bacağından vurup başında bekledi
Antalya, Park, Tartışma, Silahlı Saldırı, Polis, Sağlık Ekipleri, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da parkta tartıştığı kişiyi bacağından vuran kimliği belirsiz şahıs bir süre yaralının başında bekledi. Olay yerine çağrılan polis aracının sirenini duyan şahıs kaçarken, ekipler zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3400 Sokak üzerinde bulunan çocuk parkında iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan birisi üzerinde taşıdığı silahı çıkararak 3 el ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da dehşet! Tartıştığı kişiyi bacağından vurup başında bekledi - 1. Resim

BACAĞINDAN VURUP BAŞINDA BEKLEDİ

Bacağından vurduğu yaralının başında bir süre bekleyen ve bir şeyler anlatan kimliği belirsiz şahıs, ihbarla adrese sevk edilen polis ekiplerinin siren sesini duyunca olay yerinden uzaklaştı. Verilen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri bacağından vurulan ve isminin Tahir A. olduğu öğrenilen yaralıyı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Antalya'da dehşet! Tartıştığı kişiyi bacağından vurup başında bekledi - 2. Resim

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Olay Yeri İnceleme ekipleri adreste inceleme yaparken, polis ekipleri olay yerinden kaçan ve eşkâli belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’ya servet değerinde yatırım! İbrahim Tatlıses ağızları açık bıraktıMesut Özil'den haber var! Yeni projesi için tarih verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşi ve iki çocuğunu bıçakla yaralamıştı! Yakalandığı yer pes dedirtti - 3. SayfaEşi ve çocuklarına bıçakla saldırmıştı! Öyle bir yerde yakalandı ki...Küçükcük köyde bulunamıyor! Zihinsel engelli Fatma Uçma nerede? - 3. SayfaZihinsel engelli Fatma Uçma nerede?Karşı şeride uçup ters takla attı! Ölü ve yaralı var - 3. SayfaKarşı şeride uçup ters takla attı! Ölü ve yaralı varPolis, kendisine saldıran Dobermanı öldürmüştü: Köpeğin sahibinden akılalmaz savunma - 3. SayfaDobermanı öldüren polis hakkında kararSamsun’da film sahnelerini aratmayan çatışma! Yaka paça yakalandılar - 3. SayfaYaka paça yakalandılar: O anlar kamerada8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Balkondan kaçtı, bodrumda yakalandı - 3. SayfaHer yerde aranıyordu! Balkondan kaçtı, bodrumda yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...