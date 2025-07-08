Antalya'da dehşet! Tartıştığı kişiyi bacağından vurup başında bekledi

Antalya'da parkta tartıştığı kişiyi bacağından vuran kimliği belirsiz şahıs bir süre yaralının başında bekledi. Olay yerine çağrılan polis aracının sirenini duyan şahıs kaçarken, ekipler zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3400 Sokak üzerinde bulunan çocuk parkında iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan birisi üzerinde taşıdığı silahı çıkararak 3 el ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BACAĞINDAN VURUP BAŞINDA BEKLEDİ

Bacağından vurduğu yaralının başında bir süre bekleyen ve bir şeyler anlatan kimliği belirsiz şahıs, ihbarla adrese sevk edilen polis ekiplerinin siren sesini duyunca olay yerinden uzaklaştı. Verilen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri bacağından vurulan ve isminin Tahir A. olduğu öğrenilen yaralıyı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Olay Yeri İnceleme ekipleri adreste inceleme yaparken, polis ekipleri olay yerinden kaçan ve eşkâli belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.