İstanbul'da suikast girişimi! Arabada beklerken kurşuna dizildi...

Arnavutköy'de park halindeki aracında bekleyen adam silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay anına aile güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı, polis kaçan zanlıların peşinde...

Olay sabah 07.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi Gülbağlar Caddesinde yaşandı. Park halindeki aracın içerisinde bekleyen Temel Bodur yanına yaklaşan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

CAN HAVLİ İLE ARABAYI SÜRMEK İSTEDİ AMA...

Bacak ve karın bölgesinden yaralanan Bodur, aracı hareket ettirmeye çalıştı ancak başaramadı. Zanlılar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Temel Bodur, sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

DEHŞET ANI KAMERADA

Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın yanına gelen iki kişi, bir anda silahlarını çıkartarak ateş etmeye başlıyor. Zanlılar saldırının ardından olay yerinden yaya olarak kaçıyor.