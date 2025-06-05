Çeşme'de iş adamına silahlı saldırı! Fatih Fil'in arkasından geldi, ateş açtı: Korku dolu anlar kamerada

Aynı zamanda Fenerbahçe Kongre Üyesi olan iş adamı Fatih Fil, İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fil'in sağlık durumuna dair son bilgiler geldi. Silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İzmir Alaçatı'ya bağlı Hacı Memiş Mahallesi'nde saat 20.15 sıralarında silahlı saldırı olayı meydana geldi. Filoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Fatih Fil, bir kişiyle sokakta yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

BACAĞINA 2 KURŞUN

Saldırganın tabanca ile ateş açması sonucu bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, bir anda yere yığıldı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FATİH FİL'İN SAĞLIK DURUMU

Fatih Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan iş adamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyet güçleri, Fatih Fil'e silahlı silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Fatih Fil'e gerçekleştiren silahlı saldırı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; Fil'in arkasından gelen bir kişinin tabanca ile ateş açtığı, ayağına mermiler isabet eden iş adamının yere yığılması ve çevredekilerin korkuyla kaçıştığı anlar yer aldı.

Silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.