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ABD'li ünlü aktör silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD&#039;li ünlü aktör silahlı saldırıda hayatını kaybetti!
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

King of the Hill adlı yapımla tanınan 59 yaşındaki Amerikalı oyuncu Jonathan Joss, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

King of the Hill adlı dizide John Redcorn karakterini seslendirmesiyle ünlenen aktör Jonathan Joss silahlı saldırıda öldü.

Variety'nin haberine göre, polis memurlarının silahlı saldırı sonrasında olay yerine sevk edildiği ve aktörün yolun yakınında bulunduğu bildirildi. 59 yaşındaki Joss'un olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olayın ardından 56 yaşındaki saldırgan Sigfredo Alvarez Ceja'nın gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'li ünlü aktör silahlı saldırıda hayatını kaybetti! - 1. Resim
Jonathan Joss

JONATHAN JOSS KİMDİR?

Joss, King of the Hill'in 2. sezonundan 13. sezonuna kadar John Redcorn'u seslendirdi. Joss, 1996'da bir araba kazasında hayatını kaybeden aktör Victor Aaron'dan rolü devralmıştı.

Aktör ayrıca Parks and Recreation'da Şef Ken Hotate rolünü üstlendi.
Oyuncu, Tulsa King, Ray Donovan, True Grit, The Magnificent Seven gibi filmlerde ve dizilerde yer aldı.

Oyuncu aynı zamanda  The Red Corn Band adlı müzik grubunda yer alıyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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