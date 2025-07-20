Kahramanmaraş'ta susuz günler başlıyor! Barajlarda kayıp büyük

Asrın felaketi 6 Şubat depremleriyle sarsılan Kahramanmaraş'ta kuraklık nedeniyle su kesintileri başlıyor. Kentteki barajlar ve sondaj kaynaklarında büyük oranda kayıp yaşandığı belirtiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler ve kuraklık nedeniyle kent genelindeki 63 mahallede uygulanan zamanlı içme suyu iletimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Görgel, önceliklerinin kentin içme suyu geleceğini garanti altına almak olduğunu söyledi.

Son 70 yılın en kurak döneminin yaşandığını ifade eden Görgel, "Ayvalı Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 2'ye kadar düştü. Karasu, Pınarbaşı ve sondaj kaynaklarımızda ise yüzde 60'a varan su kaybı söz konusu. Bu nedenle 63 mahallede zamanlı su iletimine geçmek zorunda kaldık. Aylardır üzerinde çalıştığımız Kılavuzlu Barajı'ndan su temini sürecinde son aşamaya geldik. 20 gün içinde bu sistemi devreye alacağız ve sorun kesin çözüme kavuşacak" diye konuştu.

"160'TAN FAZLA NOKTADA ALTYAPI ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR"

İçme suyu teminine yönelik acil eylem planı doğrultusunda kısa ve uzun vadeli çözümler ürettiklerini kaydeden Görgel, şunları kaydetti:

"Şehrimizin sahip olduğu yaklaşık 70 yıllık altyapı 6 Şubat depremlerinde çok daha ciddi hasar aldı. Artık mevcut altyapı yönetilemez bir hale gelmişti. Göreve başlayalı 15 ay oldu ve bu süreçte tüm önceliğimizi altyapıya verdik. İçme suyundaki kayıp oranı yüzde 80'lere ulaşmıştı. Bu oran, suyun yönetilebilir olmaktan çıkması anlamına geliyor. Biz bu tabloyu tersine çevirmek için altyapıda adeta devrim niteliğinde çalışmalar başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle Kahramanmaraş'ta 20 milyar TL'yi aşan dev bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bugün itibariyle Türkiye'nin en büyük altyapı şantiyesi Kahramanmaraş’ta bulunuyor. Şehir genelinde 160'tan fazla noktada eş zamanlı altyapı çalışmaları yürütülüyor. Hedefimiz, 2026 yılı sonuna kadar altyapıyı tamamen yenileyerek, şehrimizin uzun yıllar bu konuda sorun yaşamamasını sağlamak."

Görgel, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.