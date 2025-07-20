Basra'dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji'den 'fön rüzgarı' uyarısı, sıcaklıklar 12 derece birden artacak

Yurdun dört bir yanını bu hafta sıcak fön rüzgarları saracak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek, nem oranı ise düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’de bu hafta Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak fön rüzgarlarının etkili olacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumu değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan son tahminlere göre, hafta boyunca yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Macit, yarın Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde, salı, çarşamba ve perşembe günleri ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini söyledi.

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Hafta genelinde diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını ifade eden Macit, “Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek” dedi.

Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını ve nem oranının düşeceğini vurgulayan Macit, “Dışarı çıktığınızda adeta fön makinesinden esen sıcak havayı hissedeceksiniz” diye konuştu.

Macit, sıcaklıkların İstanbul’da 36, Ankara’da 37, İzmir’de 40, Diyarbakır’da 45 ve Antalya’da 40 dereceye kadar yükselmesinin beklendiğini aktardı.