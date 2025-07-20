Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Basra'dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji'den 'fön rüzgarı' uyarısı, sıcaklıklar 12 derece birden artacak

Basra'dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji'den 'fön rüzgarı' uyarısı, sıcaklıklar 12 derece birden artacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Basra&#039;dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji&#039;den &#039;fön rüzgarı&#039; uyarısı, sıcaklıklar 12 derece birden artacak
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurdun dört bir yanını bu hafta sıcak fön rüzgarları saracak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek, nem oranı ise düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’de bu hafta Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak fön rüzgarlarının etkili olacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumu değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan son tahminlere göre, hafta boyunca yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Macit, yarın Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde, salı, çarşamba ve perşembe günleri ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini söyledi.

Basra'dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji'den 'fön rüzgarı' uyarısı, sıcaklıklar 12 derece birden artacak - 1. Resim

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Hafta genelinde diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını ifade eden Macit, “Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek” dedi.

Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını ve nem oranının düşeceğini vurgulayan Macit, “Dışarı çıktığınızda adeta fön makinesinden esen sıcak havayı hissedeceksiniz” diye konuştu.

Macit, sıcaklıkların İstanbul’da 36, Ankara’da 37, İzmir’de 40, Diyarbakır’da 45 ve Antalya’da 40 dereceye kadar yükselmesinin beklendiğini aktardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fatih Tekke'den transfer açıklaması! "Yeni oyuncumuz, hayırlı olsun"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dişlerinizi fırçalamanıza rağmen ağız kokusu mu var? Sebebi bakın ne olabilir... - YaşamDişlerinizi fırçalamanıza rağmen ağız kokusu mu var? Sebebi bakın ne olabilir...12 ton karpuz ücretsiz dağıtıldı! Haberi duyan vatandaş akın etti - Yaşam12 ton karpuz ücretsiz dağıtıldı! Vatandaş akın ettiCamiden anons yapıldı, jandarma barikat kurdu... Kadınlar yönetimi devralınca köye erkeklerin girmesi yasaklandı - YaşamBu köye erkeklerin girmesi yasaklandıO ilimiz rekora doymadı, ekonomiye can suyu oldu! Temmuz'da bir başarı daha geldi - YaşamO ilimiz rekora doymadı, ekonomiye can suyu oldu!Tunceli'de görüldü! Kırmızı listede bulunuyor, nesli tükenme tehlikesinde! - YaşamTunceli'de görüldü! Nesli tükenme tehlikesinde!Aşırı sıcaklar çiftçiyi vurdu! Zararları katlanıyor, hastalık da cabası... - YaşamZararları katlanıyor, hastalık da cabası...
Sonraki Haber Yükleniyor...