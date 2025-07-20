Kuraklık ülkeyi vurdu, rezervler dibi gördü! Tehlike büyüyor

İran'da beş yıldır süregelen kuraklık Tahran'ın su kaynaklarını neredeyse kuruttu. Baraj rezervlerinin son yüz yılın en düşük seviyesine indiği bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran’da su krizi alarm veriyor. Son beş yıldır devam eden kuraklık nedeniyle baraj rezervleri tarihi dip seviyeye indi ve şehir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Tahran Eyaleti Su İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülke genelindeki kuraklığın şehrin su kaynaklarını ciddi şekilde etkilediği belirtiliyor.

Bu nedenle Tahran'a su sağlayan barajlardaki rezervlerin şu anda son yüzyılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkati çekilen açıklamada, basınç düşüşü nedeniyle çok katlı konut sitelerinde su deposu olmayan abonelere depo ve su pompası takılması tavsiyesinde bulunuldu.

Su İdaresi Şirketi Genel Müdürü Muhsin Erdekani de Tahran eyaletindeki yağış miktarının ortalamaya göre yüzde 48 azaldığını belirterek, "Bu eyalet, beşinci yıldır üst üste kuraklık yaşıyor" dedi.

BİR DAMLASI BİLE DEĞERLİ

Erdekani, eyalette ortalama yağış miktarının 280 milimetre olduğunu ancak bu yılki yağışların 149 milimetreye düştüğünü aktardı.

Barajlardaki su miktarının neredeyse dip seviyeyi gördüğünü vurgulayan Erdekani, "Tahran'a sürdürülebilir su temininin en kolay yolu, su tüketimini teknik yöntemlerle yönetmek ve daha da önemlisi abonelerin ve Tahranlı vatandaşların desteğini ve işbirliğini sağlamaktır. Kuraklık ve iklim değişikliği koşullarına uyum sağlamalıyız ve bu uyum, her vatandaşın bir damla suyun israfına karşı duyarlı olmasıyla etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, su israfında bulunan aşırı tüketim yapan abonelere karşı yasal işlem başlatacaklarını bildirdi.