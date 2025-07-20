3 Avrupa ülkesiyle flaş nükleer uzlaşma! İran masaya dönüyor

Tahran yönetimi Avrupa’nın üç büyük ülkesiyle yeniden masaya oturuyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin geçtiğimiz hafta yaptığı temaslar sonucu, Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer program konusundaki görüşmelerin yeniden başlayacağı duyurdu.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Tahran yönetiminin İngiltere, Almanya ve Fransa ile nükleer görüşmeleri yeniden başlatma kararı aldığını bildirdi.

Habere göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçen hafta üç Avrupa ülkesinin ve Avrupa Birliği'nin dışişleri bakanlarıyla görüştü. Taraflar, görüşmelere yeniden başlanması konusunda anlaşmaya vardı ancak henüz kesin bir tarih belirlenmedi.

Görüşmelerin, ABD ile değil, yalnızca Avrupa ülkeleriyle yürütüleceği vurgulandı.

AVRUPA'NIN HEDEFİ: SİVİL AMAÇ GARANTİSİ

Avrupa ülkeleri, İran’ın nükleer programını yalnızca sivil amaçlarla kullanacağına dair güvence almak istiyor. Bu kapsamda, müzakerelerin teknik düzeyde devam edeceği, uzmanlar arasında yeni bir diyalog başlatılacağı aktarıldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi de Katar basınına yaptığı açıklamada İran’da nükleer silah üretildiğine dair herhangi bir işaret tespit etmediklerini belirtti.

İSRAİL SALDIRISI SONRASI DİPLOMATİK HAMLE

13 Haziran’da İsrail, başkent Tahran’a yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlemiş, yaklaşık 200 uçak ile 100’e yakın hedefin vurulduğunu açıklamıştı. “Yükselen Aslan Operasyonu” adı verilen saldırıda, İran’ın nükleer programında görev alan üst düzey komutanlar ve bilim insanları hayatını kaybetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, saldırı sonrası yaptığı açıklamada “ABD’nin operasyonla ilgisi yok” diyerek, Tahran'ı ABD çıkarlarına zarar vermemesi konusunda uyarmıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İran'a hitaben "Anlaşmaya varın, yoksa sıradaki saldırılar daha yıkıcı olur" ifadelerini kullanmıştı.