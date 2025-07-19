İran’dan Tel Aviv'e açık tehdit: Ateşkes kırılgan, hazır olun!

12 gün süren çatışmaların ardından sağlanan ateşkese rağmen İran'dan İsrail’e açık tehdit geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Bu ateşkes son derece kırılgan. Eğer ihlal edilirse, karşılık vermeye tamamen hazırız” diyerek Tel Aviv’i uyardı. Tahran yönetimi, saldırgan tutumun devam etmesi halinde yeni bir cepheyi anında açabileceklerini ima etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ateşkesin güvensiz olduğunu belirterek, “İhlal edilirse karşılık vermeye hazırız” dedi.

"SAVAŞI BİZ İSTEMEDİK AMA HER ŞEYE HAZIRIZ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çin’in CGTN kanalına verdiği röportajda, İsrail’in saldırılarını "sebepsiz ve saldırgan bir eylem" olarak nitelendirdi. Arakçi, “İsrail’in hiçbir gerekçesi yoktu. Biz yalnızca kendimizi savunduk. Cesurca direndik ve onları ateşkese mecbur bıraktık” ifadelerini kullandı.

Ateşkesin istikrarsız olduğunu belirten Arakçi, "Bu rejimle yapılan hiçbir ateşkese güvenilemez. Eğer ihlal edilirse karşılık vermeye hazırız. Bu savaşı biz başlatmadık ama her senaryoya hazırız" dedi.

"NÜKLEER PROGRAMLARIMIZ BARIŞÇIL"

Arakçi, İran’ın nükleer programıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Programlarının tamamen barışçıl olduğunu belirterek, "Uluslararası topluma güvence vermeye hazırız ama bu sadece müzakere yoluyla olur" diye konuştu.

Arakçi ayrıca, 2015 yılında varılan 5+1 nükleer anlaşmasını hatırlatarak, ABD'nin çekilme kararının bugünkü krizlerin doğrudan sebebi olduğunu vurguladı.

"ASKERİ ÇÖZÜM YOK, TEK YOL DİPLOMASİ"

Arakçi, İsrail’in İran’a yönelik son saldırısının da askeri yollarla çözüm alınamayacağını gösterdiğini belirterek, "Etkili tek çözüm diplomatik ve müzakere edilmiş bir çözümdür. Karşı taraf askeri hırslarını terk ederse biz de müzakerelere hazırız" dedi.

Tahran yönetimi, nükleer müzakerelere dönmek için ABD'den net ve samimi bir irade beklediklerini bildirirken, Arakçi “Karşı tarafın çözüm isteğini görmek istiyoruz” diyerek diplomasiye kapıyı açık bıraktı.