İran’dan Tel Aviv'e tarihi operasyon! Kamikaze dronlar ele geçirildi

İran'ın başkenti Tahran’da İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir hücreye ait gizli dron atölyesi basıldı. Operasyonda kamikaze dronlar, patlayıcılar ve üretim düzenekleri ele geçirildi. İran polisi operasyon görüntülerini “Siyonist düşmanın intihar dron atölyesi çökertildi” başlığıyla servis etti.

İran güvenlik güçleri, başkent Tahran’da İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir hücreye ait dron üretim tesisine operasyon düzenledi. Yapılan baskında kamikaze dronlar ve patlayıcılar ele geçirildi.

TAHRAN'DA GİZLİ ATÖLYEYE OPERASYON

İran polisinin yayımladığı görüntülerde atölyede çok sayıda dron parçası ve patlayıcı yer aldı. Operasyon görüntüleri "Polis, Siyonist saldırgan düşmanın intihar dron atölyesini tespit etti" başlığıyla servis edildi.

Atölyenin Tahran'ın hangi bölgesinde olduğu açıklanmadı. Görüntülerde imalat hattı olduğu anlaşılan düzenekler dikkat çekti.

İranlı yetkililere göre, İsrail ülkede yaptığı saldırıların büyük kısmını yerel unsurların ürettiği kamikaze dronlar ve mini füzelerle gerçekleştiriyor.

Daha önce de Tahran, Kerec ve İsfahan kentlerinde İsrail ajanlarının işlettiği benzer dron atölyelerine baskınlar yapılmıştı.

NELER YAŞANDI?

İsrail, İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakereler sırasında, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

Saldırılarda yaklaşık 1100 kişi hayatını kaybetti. Resmi rakamlara göre ölenler arasında üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları, 126 kadın ve 41 çocuk da yer aldı. 5 bini aşkın kişi de yaralandı.

İran ordusunun düzenlediği karşı saldırılarda, İsrail'in açıklamasına göre 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

ABD ise 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki üç nükleer tesisine saldırı düzenledi. İran bu saldırıya karşılık olarak 23 Haziran’da Katar’daki ABD’nin El-Udeyd Hava Üssü’nü füze saldırısıyla hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran’da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını açıkladı. Trump, İran ile nükleer görüşmelere yeniden başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma yapılmasını hedeflediklerini söyledi.

İran yönetimi ise zenginleştirme hakkının tanınmadığı hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti.