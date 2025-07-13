İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yaralandığı saldırı ortaya çıktı! Toplantıda vurmuşlar

İran medyası, İsrail’in Tahran’ın batısındaki gizli bir toplantıyı vurduğunu açıkladı. Bombalar kaçış noktalarını hedef aldı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın bacağından yaralandığı belirtti.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı bir yayın kuruluşu, İsrail'in Tahran'ın batısındaki bir binada düzenlenen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısına hava saldırısı düzenlediğini ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bacağından yaralandığını duyurdu.

TOPLANTI SIRASINDA SALDIRI DÜZENLENDİ

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre saldırı, 16 Haziran Pazartesi sabahı, Tahran'ın batısındaki bir binanın alt katında Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi oturumu devam ederken gerçekleşti.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Yargı Erki Başkanı Mohseni Ejei ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığı belirtildi.

KAÇIŞ NOKTALARI HEDEF ALINDI

Haberde, altı bomba veya füzenin binanın giriş ve çıkış noktalarını hedef aldığı ve kaçış yollarını kapatmayı amaçladığı aktarıldı. Saldırının Beyrut'ta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik bir suikast planını örnek aldığı ifade edildi.

Patlamaların ardından kata giden elektriğin kesildiği, ancak yetkililerin önceden hazırlanmış bir acil durum kapağından kaçmayı başardığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve bazı yetkililerin çıkış sırasında bacaklarından hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

SIZMA İHTİMALİ İNCELENİYOR

Haberde, saldırıda kullanılan bilgilerin doğruluğu göz önüne alınarak yetkililerin bir sızma olasılığını araştırdığı aktarıldı. Toplantının yeri hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Iran International ise İsrail'in 16 Haziran'da Tahran'ın batısındaki Shahrak-e Gharb yakınlarında bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları'ndan üst düzey general Muhsin Rızai, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in "Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplantı yaptığı yerde altı noktayı vurduğunu ancak üyelerden hiçbirine zarar gelmediğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise daha önce bir röportajda İsrail'i kendisine suikast düzenlemeye çalışmakla suçlayarak "Evet, denediler. Buna göre hareket ettiler ama başarısız oldular" ifadelerini kullanmıştı.