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İran'ın başkentinde patlama! Havalimanı yakınında ortalık karıştı

Kaynak: Dış Haberler
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İran&#039;ın başkentinde patlama! Havalimanı yakınında ortalık karıştı
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İran’ın başkenti Tahran’da korkutan bir patlama meydana geldi. Havalimanı yakınlarında duyulan güçlü patlama sesi ve sarsıntı çevreyi paniğe sürüklerken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da, Mehrabad Havalimanı yakınlarında bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar, patlamanın sesi ve sarsıntısının çevrede hissedildiğini bildirdi.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İranlı yetkililer, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildiğini açıkladı. "Patlamanın nedeni henüz netleşmedi" diyen yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Ayrıntılar geliyor..

Kaynak: Dış Haberler
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