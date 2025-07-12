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Orta Doğu'da savaş yeniden mi başlayacak? Sert tehdit geldi: Saldırılar her an tekrarlanabilir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Orta Doğu&#039;da savaş yeniden mi başlayacak? Sert tehdit geldi: Saldırılar her an tekrarlanabilir
İran, ABD, Katar, Ayetullah Ali Hamaney, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne yönelik saldırıyla ilgili “İran, ABD’nin yüzüne sert bir tokat attı” diyerek tehditkâr açıklamalarda bulundu. Hamaney'in paylaşımında, Trump yüzüyle tasvir edilen Özgürlük Heykeli’ne tokat atıldığı anı gösteren dikkat çekici bir karikatür de yer aldı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney sosyal medya hesabından ABD'yi sert ifadelerle hedef aldı.

Orta Doğu'da savaş yeniden mi başlayacak? Sert tehdit geldi: Saldırılar her an tekrarlanabilir - 1. Resim

HEDEF GÖSTERİLDİ

Hamaney paylaşımında, İran'ın ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı işaret ederek, "İran, ABD'nin yüzüne sert bir tokat attı. Bölgede yer alan önemli üslerinden biri olan El-Udeyd Üssü'nü hedef alarak zarar verdi.

İran'ın, ABD'nin bölgedeki önemli merkezlerine erişim sağlayabilmesi ve gerekli gördüğü her an bu noktalara karşı harekete geçebilmesi, küçük bir mesele değil, aksine büyük bir olay ve tekrarlanabilir" ifadelerini kullandı.

TRUMPLI ÖZGÜRLÜK HEYKELİ'NE TOKAT

Hamaney'in paylaşımına dikkat çeken bir karikatür de ekledi. Görselde, ABD'deki Özgürlük Heykeli ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzüyle tasvir edilirken, İran tarafından yüzüne tokat indirildiği an resmedildi. Saldırı anı, güçlü bir ışık ve patlama efektiyle yansıtılırken, heykelin elindeki meşalenin düşmek üzere olması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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