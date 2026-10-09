HTS kayıtları ve fondan olaylı çıkış

Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında çıkan fon iddiaların ardından İstanbul Çağlayan Adliyesindeydi. Hakkındaki iddiaları yalanlayan ve borsa yatırımlarını kendi iradesiyle yardım almadan yaptığı iddiasında bulunan Kaya, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ama iş hiç de Kaya’nın söylediği gibi değildi!.. Savcılık makamının elinde çok daha önemli bilgi ve belgeler bulunmakta. HTS kayıtları, dolandırıcılıktan tutuklananların verdikleri ifadeler ve en önemlisi Kaya ve eşinin fondan çıkarken uyguladıkları sistem nedeniyle birçok mağduriyete sebep olduğu yönünde…

Bu bilgi ve belgelere göre Kaya ve eşinin borsada Insıder Trading suçu işledikleri gayet net ve açık şekilde görülebiliyor. Bir şirketin kamuya açıklanmamış gizli ve hisse fiyatını etkileyebilecek nitelikteki içsel bilgilerini kullanarak borsada manipülasyon yaptıkları iddia edilen Kaya çiftinin, fon dolandırıcıları ile kurmuş oldukları ilişki, ifadelerde açıkça görülmekte. HTS kayıtlarına bakıldığında ise bu kişilerle yapılan yüz yüze görüşmeler, kamuya açık alanlardaki buluşmalar dosyaya delil olarak girmiş durumda.

Düşük kâra razı olmuşlar

2026'nın eylül ayında fondan ayrılmaya karar veren Fatma Betül Sayan Kaya’yı bir sürpriz bekliyordu! Çünkü hisse senetlerinin TEFAS (Türkiye Elektronik Fonu) üzerinden satışa çıkması gerekiyordu. Kimin ne zaman satın alacağı ise satış sürecinin uzamasına sebep olabiliyordu. Yani sizin anlayacağınız fon kâğıtlarını elinizden çıkarmak, satın almaktan daha zordu. Ama savcılık ifadelerine geçen bilgilere göre fon dolandırıcıları burada da Kaya’nın yardımına koştu. İddiaya göre Kaya ailesinin elinde bulunan senetlerin değeri olduğundan düşük gösterilerek satışa sunuldu. Alıcılara ise fon kâğıtlarının kısa sürede yükseleceği ve resmî rakamın altında satışa çıktığı algısı oluşturularak denizcilik şirketine ait olan binlerce lotluk hisse senedi bir çırpıda yeni kurbanlarının hesabına geçti. Aslına bakarsanız bu oyunla birlikte küçük birikimci ikinci kez dolandırılmış oldu.

Neden iki katını ödemedi?

Kaya’nın yaptığı işlemler sonucu elde ettiği kârı TMSF’nin gösterdiği bankalara yatırması iyi niyet göstergesi olarak kabul edildi. Peki Kaya neden kârının iki katını değil de anaparayı yatırdı? Bu sorunun cevabı da savcılığın SPK’ya yazdığı resmî yazıda gizli. SPK’yı hileli kazanç yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunması için resmî bir yazı ile uyaran savcılık, bu uyarısına cevap alamadı. Bunu fırsat bilen Kaya ise suç duyurusundan önce kârdan elde edilen parayı yatırarak hem cezadan kurtulmayı hedefledi hem de iyi niyet gösterisinde bulunmuş oldu...

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