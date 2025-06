Füze ile bitirdiler... İsrail kaybetti, İran zayıfladı, Trump kazandı!

İsrail ‘nükleeri engelledik’ tesellisi, İran ‘Demir Kubbe’yi deldik’ propagandası yaparken savaşın kazananı ABD Başkanı Trump oldu.

YILMAZ BİLGEN -İsrail’in 13 Haziran saldırısı İran-İsrail savaşını değerlendiren Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ayhan Sarı “Son olaylarla ‘İsrail vurulamaz’ efsanesi çöktü” dedi. “Finali ABD Başkanı Donald Trump’ın B-2 şovu belirledi” görüşünü savunan Ayhan Sarı, öncelikle Netanyahu’nun destekçi aktörler için her geçen an daha ağır bir maliyet hâline geldiğini vurguladı ve olaylara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: İsrail sadece birkaç saat içerisinde İran ordusunun tüm komuta kademesini yok etti. Savunma kabiliyetini neredeyse sıfırladı ve hava sahasını otobana çevirdi. Ordu komutanları ile birlikte nükleer kadroda kritik isimleri nokta atışı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi. Tahribat iki taraf için de ağır oldu lakin mevcut tablo özellikle İsrail açısından hiçbir biçimde sürdürülebilir değil. Çünkü siyonist yöneticilerin küresel aktörlerden aldığı destekle 75 yılda oluşturduğu ‘İsrail vurulmaz, Demir Kubbe ve İsrail yenilemez’ efsanesi birkaç günde yerle bir oldu. İran füzeleri İsrail’in kentlerini yaktı, yıktı. Halk panik içerisinde ancak ülkeden çıkmalarına izin verilmiyor. Olayın uluslararası boyutu ise bu iki ülkenin düştüğü durum bir anlamda bölgesel boyutta bir güç boşluğu doğurmakta. Başta BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır olmak üzere Libya, Çad, Tunus, Fas, Pakistan, Afganistan ve Cezayir gibi birçok ülke İsrail’in düştüğü durumdan etkilenir. Diğer yandan her ne kadar Suriye’yi kaybetse de Yemen, Irak, Lübnan gibi coğrafyalarda etkisini sürdüren İran’ın da eski etkinliğini kaybedeceği çok açık.

ABD ÇIKIŞ KORİDORU AÇTI

İsrail’in prestij kaybettiği gerilimi sonlandırmak için en çok çabalayan taraf olduğunu belirten Ayhan Sarı “Gazze, Lübnan ve Batı Şeria, Suriye cephelerine ek bir de İran’a cephe açmanın bedeli ağır oldu. Vurulan merkezler ve toplumda oluşan huzursuzluk sürdürülemez boyutta idi. Bu bunalımı sürdüremezler. Amerika yaptığı bombardımanla iki tarafa da çıkış koridoru açtı. Trump savaşın daha fazla alevlenmesini istemiyor. İsrail’e ‘nükleeri engelledik’ diye teselli verilirken İran’a da ‘Demir Kubbe’yi deldik’ propagandası yetiyor. Şahsi kanaatim, İsrail’in İran’a, İran’ın da İsrail’e olan ihtiyacı devam ediyor. İsrail nükleer güç olmada ve Gazze, Batı Şeria, Kudüs’le birlikte bölgesel işgallerini İran’ı bahane ederek gerçekleştiren bir ülke. İran da 40 yıldır aynı gerekçelerle Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen’i işgal etti. Ve hatta Karabağ ile Afganistan işgaline destek verdi. İki rejim birbirinin meşruiyet kaynağı. Son savaşı da kendi kamuoylarına zafer olarak sunma fırsatı fazlasıyla verildi. Ateşkesin başarısı ise Trump’ın pozisyonuna bağlı. ABD’nin desteği olmadan İsrail’in bu savaşı devam ettirmesi mümkün değil. ABD’nin, özellikle Trump yönetiminin bölge politikaları ile Netanyahu yönetiminin planları örtüşmüyor. İsrail kaostan beslenmek isterken Trump ticaret yapmak, para kazanmak istiyor” diye konuştu.