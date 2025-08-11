Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hulusi Akşit, evinde ölü bulundu

Hulusi Akşit, evinde ölü bulundu

- Güncelleme:
Aydın Esnaf Odaları Birliği'nin uzun dönem başkanlığını yapan ve bir dönem Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanlığı'nı da yürüten Hulisi Akşit evinde ölü bulundu. Akşit'in ölümü şüpheli bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın Efeler İlçe merkezi Zafer Mahallesi'nde ikamet eden Hulusi Akşit'ten Cuma gününden bu yana haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Hulusi Akşit, evin mutfak bölümünde sandalyede ölü vaziyette bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konula olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CUMA GÜNÜNDEN BERİ TELEFONLARA CEVAP VERMİYORDU 

Aydın Karacasu doğumlu olan 78 yaşındaki Hulisi Akşit'in evinde yalnız yaşadığı Kuşadası'nda olan kızı ile en son Cuma günü görüştüğü ve Cuma gününden beri telefonlara cevap vermediği öğrenildi.

