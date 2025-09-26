Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rus hackerlar Finlandiya’ya saldırdı: Bakanlık siteleri çöktü

Rusya yanlısı NoName 057(16) adlı hacker grubu, Finlandiya'daki kritik devlet kurumlarına siber saldırı düzenledi. Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık dahil olmak üzere birçok resmi internet sitesi dört gün boyunca erişilemez hale geldi.

Finlandiya Siber Güvenlik Merkezi, Rusya yanlısı NoName 057(16) adlı hacker grubunun Savunma Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu devlet kurumlarına siber saldırılar düzenlediğini duyurdu.

KRİTİK SİTELER ERİŞİME KAPANDI

Finlandiya Ulusal Yayıncısı Yle’nin aktardığına göre, Pazartesi günü başlayan saldırılar dört gün boyunca sürdü. Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Yüksek Mahkeme ve büyük parlamento partilerine ait internet sitelerine erişim engellendi.

'LİSTELERİNDE FİNLANDİYA VAR'

Siber Güvenlik Merkezi’nin baş uzmanı Juhani Eronen, saldırıların web hizmetlerini aşırı yükleyerek meşru kullanıcıları engellemeyi amaçladığını söyledi. Eronen, “Finlandiya ve Fin web siteleri pazartesi gününden beri grubun listesinde” ifadelerini kullandı.

Saldırıların yalnızca kısa süreli kesintilere yol açtığı, kalıcı bir hasar bırakmadığı açıklandı.

TELEGRAM ÜZERİNDEN DUYURDULAR

Hacker grubu, Telegram kanalında Finlandiya’ya yönelik saldırıları üstlendi ve yeni hedefler arasında Åland ve Ukrayna siteleri de var.

EUROPOL OPERASYONUNA MİSİLLEME

NoName 057(16), saldırılarını, Temmuz ayında Europol liderliğinde yürütülen bir operasyonla ilişkilendirmişti. Operasyon kapsamında grubun altyapısının bir kısmı çökertilmiş, bazı üyeler tutuklanmıştı.

Eronen, “Bu saldırıları ideolojik motivasyonla yapan insanlar olduğu sürece yenileri de olacak” uyarısında bulundu.

