ABD-Suriye arasında yeni dönem başlıyor! Şara, Beyaz Saray’a giden ilk Suriyeli lider olacak

YILMAZ BİLGEN - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Şara, böylece Beyaz Saray’a giden ilk Suriyeli lider olacak. Suriye ve bölge için dönüm noktası olacağı kaydedilen ziyarette en önemli konu başlıklarının terör örgütü DEAŞ’la mücadele, PKK/YPG işgal bölgelerinin statüsü ve İsrail saldırıları olacağı belirtildi.

Başkent Şam’da görüştüğümüz Suriyeli kaynaklar, özellikle DEAŞ’la mücadele konusunda iki ülke arasında kritik görüşme yapılacağını kaydetti. Kaynaklar, Washington’da daha önce terör örgütü PKK/YPG üzerinden yürütülen DEAŞ’la mücadele misyonunun Şam ile kurulacak müşterek koordine birimi üzerinden yapılması konusunda anlaşma sağlanacağı bilgisini paylaştı.

DEAŞ’A KARŞI ORTAK MERKEZLER KURULACAK

Washington-Şam görüşme trafiği öncesi Suriye güvenlik güçlerinin, koalisyon destekli yaptığı kapsamlı DEAŞ operasyonu zamanlaması itibarıyla dikkat çekti. Suriye İçişleri Bakanlığının startını verdiği operasyona uluslararası koalisyonun da destek verdiği rapor ediliyor. Birçok bölgede yapılan ve DEAŞ hücrelerini hedef alan operasyonda 71 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Bakanlık sözcüsü Nureddin el-Baba, operasyonun DEAŞ’a ait 61 gizli hücreyle, örgüte ait silah ve mühimmat depolarına yönelik baskınları içerdiğini açıkladı. Operasyonun, istihbarat bilgileri eşliğinde ve ülke genelinde yüksek, orta ve düşük düzeydeki DEAŞ unsurlarına odaklanılarak ve müşterek koordinasyonla belirlendiği kaydedildi. Washington görüşmelerinde Trump’ın PKK işgal hattı dışında bazı üs talebinde bulunabileceği ve koalisyon unsurlarına DEAŞ’la mücadele ortak merkezleri kurulması gibi iş birliği mutabakatlarının imzalanabileceği belirtiliyor.

“GÜMRÜK KAPILARINI TESLİM EDİN” TALİMATI

Kaynaklar, İsrail’in Golan, Kuneytra, Dera işgali ve devam eden saldırıları ile birlikte PKK/YPG’nin bölgedeki varlığı, kamu kurumlarının, baraj, petrol sahaları, sınır kapıları devri ve kamu kurum ve faaliyetlerinin devriyle ilgili görüşmelerin de yürütüleceğini söyledi. İki ülkenin görüşme trafiğine paralel “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında MİT’in kontrolünde PKK elebaşı Öcalan’ın terör örgütünün Suriye ayağındaki isimlerle bazı görüşmeler yaptığı kaydedildi.

“Gümrük kapılarını teslim edin” talimatı veren Öcalan’ın PKK/YPG elebaşlarından İlham Ahmed’e de problemin silahsız çözümü konusunda direktifler verdiği raporlara yansıdı. Öcalan’ın “Bu sorun demokratikleşme temelinde çözülmeli. Şu an Suriye’yi Ahmed Şara yönetiyor. İnanıyorum ki o da bu yeni programımızı anlayacak. Biz demokratik bir anayasa istiyoruz. Ülke demokratik olursa artık silaha gerek de kalmaz. Dış sınırlar ve gümrük devlete teslim edilmeli. Siz kendi iç işlerinizi yürütün. Daha sonra bu konuya değineceğim. Şimdilik bu kadar yeterli” ifadelerini kullandığı belirtildi.