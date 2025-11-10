Elektrikli ve hibritin payı yavaş yükseliyor

ALİ ÇELİK - Kısa dönem araç kiralama sektörü, yılın ilk üç çeyreğinde toplam 98,6 milyar TL tutarında araç alımı gerçekleştirdi. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün “2025 yılı sektörümüz için bir geçiş dönemi niteliğinde. Üçüncü çeyrek sonuçlarına göre sezon genel olarak beklentilerin altında gerçekleşti ancak hareketli bir sezon olduğunu söyleyebiliriz. Hem iç turizm hem de yurt dışı talepleri nedeniyle sektörün uzun vadede büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz” dedi.