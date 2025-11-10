Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elektrikli ve hibritin payı yavaş yükseliyor

Elektrikli ve hibritin payı yavaş yükseliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TOKKDER, 2025 yılının üçüncü çeyrek kısa dönem kiralama sektörü verilerini açıkladı. Rapora göre filo araç adedi 155 bin 900’e ulaşırken, benzinli ve otomatik vitesli araçlar öne çıktı. Hibrit ve elektrikli araçların toplam payı yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

ALİ ÇELİK - Kısa dönem araç kiralama sektörü, yılın ilk üç çeyreğinde toplam 98,6 milyar TL tutarında araç alımı gerçekleştirdi. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün “2025 yılı sektörümüz için bir geçiş dönemi niteliğinde. Üçüncü çeyrek sonuçlarına göre sezon genel olarak beklentilerin altında gerçekleşti ancak hareketli bir sezon olduğunu söyleyebiliriz. Hem iç turizm hem de yurt dışı talepleri nedeniyle sektörün uzun vadede büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

