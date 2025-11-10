BMW yeni 450 GS vitrine çıktı
T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ülkemizde Borusan Otomotiv tarafından temsil edilen BMW Motorrad, GS mirasını orta segmente taşıyan Yeni BMW F 450 GS modelini Milano’da düzenlenen EICMA Fuarı’nda tanıttı.
ALİ ÇELİK - Hafifliğinin yanı sıra arazi mimarisi ve 48 beygir gücündeki performansıyla öne çıkan F 450 GS, şehir içi sürüşten macera rotalarına kadar her zeminde iddialı bir deneyim vadediyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe