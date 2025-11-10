Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BMW yeni 450 GS vitrine çıktı

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülkemizde Borusan Otomotiv tarafından temsil edilen BMW Motorrad, GS mirasını orta segmente taşıyan Yeni BMW F 450 GS modelini Milano’da düzenlenen EICMA Fuarı’nda tanıttı.

ALİ ÇELİK - Hafifliğinin yanı sıra arazi mimarisi ve 48 beygir gücündeki performansıyla öne çıkan F 450 GS, şehir içi sürüşten macera rotalarına kadar her zeminde iddialı bir deneyim vadediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
