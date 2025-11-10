Ara tatilde sanata kapılar aralanıyor! İndirim ve özel faaliyetler başlıyor

MURAT ÖZTEKİN - Efes Deneyim Müzesi ile Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, 6-18 yaş arası ziyaretçiler ile öğretmenlere bilet fiyatı üzerinden yüzde 50 indirim uyguluyor. 18 yaş altı vatandaşlar MiniaTürk’ü ücretsiz ziyaret edebiliyor. İstanbul’daki AKM’de ise ara tatilde minik sanatseverler, atölyeler ve faaliyetlerle buluşturuluyor.

İstanbul Modern ise 11-14 Kasım tarihleri arasında “Ara Tatil Sanat Okulu”nda sekiz farklı atölyeye ev sahipliği yapıyor. Zorlu PSM de çeşitli faaliyetlerle çocukları sanatla dolu bir maceraya davet ediyor.