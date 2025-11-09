Babıali Yokuşu, Kitapçılar Sokağı’yla geri dönüyor! 'Yayıncılığın kalbi' yeniden Cağaloğlu’nda atacak

15 Kasım’da resmî açılışı gerçekleşecek sokak, sadece yayınevleriyle değil kültür etkinlikleri, imza günleri ve söyleşilerle de İstanbul’un yeniden edebiyat buluşma noktalarından biri olacak. Belediye, sokakta ayrıca “Kahvehane” adlı bir kitapkafe açmayı planlıyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yayıncılara ve kitap dağıtımcılarına dükkânları tahsis ettiklerini, dükkânlarda sadece kitap satıldığını ve hediyelik eşya gibi farklı şeylerin satışına asla izin verilmediğini söyledi.

12 DÜKKANLA YENİDEN!