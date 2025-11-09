Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Babıali Yokuşu, Kitapçılar Sokağı’yla geri dönüyor! 'Yayıncılığın kalbi' yeniden Cağaloğlu’nda atacak

Bir dönem matbaaların, dergilerin ve yayınevlerinin kalbi olan Cağaloğlu, Fatih Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kitapçılar Sokağı Projesi ile yeniden mürekkep kokusunu duymaya, kitap sohbetlerinin yapıldığı kültür hayatının merkezi olmaya hazırlanıyor.

15 Kasım’da resmî açılışı gerçekleşecek sokak, sadece yayınevleriyle değil kültür etkinlikleri, imza günleri ve söyleşilerle de İstanbul’un yeniden edebiyat buluşma noktalarından biri olacak. Belediye, sokakta ayrıca “Kahvehane” adlı bir kitapkafe açmayı planlıyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yayıncılara ve kitap dağıtımcılarına dükkânları tahsis ettiklerini, dükkânlarda sadece kitap satıldığını ve hediyelik eşya gibi farklı şeylerin satışına asla izin verilmediğini söyledi.

12 DÜKKANLA YENİDEN!

Başkan Turan, “Babıali Yokuşu, buradaki hanlar yıllarca Türk matbuatının, yayınevlerinin ve gazeteciliğin merkezi sayılırdı. Yüksek maliyetler, birçok yayınevinin buradan çıkmasına sebep oldu. Son 30-40 yılda kaybolmuş bu değerleri, tekrar 12 dükkânla da olsa Cağaloğlu’na kazandırıyoruz. Birçok yayıncımız, kitapçımız bizden çok daha heyecanlı. Dükkânların sayısı 32 de olsa, şu an bunu dolduracak yayınevimiz, kitapçımız var” diye konuştu.

