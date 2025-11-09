Kasım ayını fırsat bildiler! 9 adımla sahte indirimden korunun

ÖMER TEMÜR - Yıl sonunun gelmesiyle birlikte e-Ticaret’te indirim yarışı hız kazandı. Alışveriş için listelerin yapıldığı, harcamaların arttığı kasım ayında çevrim içi dolandırıcılık riski de artıyor. Böyle dönemleri fırsat bilen siber saldırganlar ise sahte kargolar, sahte alışveriş web siteleri, gerçek olamayacak kadar cazip görünen fırsatlar, sahte reklamlar ile tüketicileri adeta avlıyor. Siz de ava giderken avlanmak istemiyorsanız bunlara dikkat edin:

Güçlü parolalar kullanın ve bütün çevrim içi hesaplarda çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) veya geçiş anahtarlarını açın.

Gerçek olamayacak kadar iyi görünen teklifler de dâhil olmak üzere, internette okuduğunuz her şeye şüpheyle yaklaşın.

İstenmeyen bir mesaj veya telefon görüşmesi yoluyla iletişime geçildikten sonra asla kişisel veya finansal bilgileri vermeyin.

“HTTPS” ile başlayan veya kilitli bir asma kilit gösteren güvenli web sitelerini kullanın.

Banka havalesi veya anında nakit uygulaması ile ödeme yapmayın. Ekstra koruma için mümkünse kredi kartınızı kullanın.

Sahte olduğunu gösterebilecek yazım ve dil bilgisi hataları için web sitesi ve e-Posta gönderen URL’lerinin yanı sıra içeriği iki kere kontrol edin.

Teslimat bildirimlerini doğrudan lojistik firmasıyla iki kez kontrol edin ancak mesaj veya e-postanızdaki ayrıntılarla iletişime geçmeyin.

Kötü niyetli istismarlara karşı mümkün olduğunca güvende tutmak için yazılımınızı ve işletim sisteminizi düzenli olarak güncelleyin.