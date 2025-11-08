Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > E-ticaret platformlarında yaygınlaşmıştı! Ticaret Bakanlığı 'gizemli kutu' satışını yasakladı

E-ticaret platformlarında yaygınlaşmıştı! Ticaret Bakanlığı 'gizemli kutu' satışını yasakladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
E-ticaret platformlarında yaygınlaşmıştı! Ticaret Bakanlığı &#039;gizemli kutu&#039; satışını yasakladı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ticaret Bakanlığı, bazı platformlarda online olarak satışa sunulan ve içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "gizemli kutu" adı altında yapılan satışlarla ilgili harekete geçti. Vatandaşların ekonomik davranış biçimini etkilediği belirtilen ve haksız ticari uygulama olarak değerlendirilen kutuların satışları yasaklandı. 

Ticaret Bakanlığı son dönemde internet üzerinden satışı artan gizemli kutularla ilgili açıklama yaptı. 

Bakanlığın açıklamasında, Reklam Kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda son günlerde muhtelif e-ticaret platformlarında sayıları hızla artan ve içeriğine dair herhangi bir bilgilendirme yapılmaksızın satışa sunulan "gizemli kutular"ın ele alındığı bildirildi.

Kurulca yapılan incelemelerde "gizemli kutu" tanıtımlarının, tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

GİZEMLİ KUTULARIN SATIŞI DURDURULDU 

Açıklamada, ayrıca bu ürünlerin normal şartlar altında taraf olunmayacak tüketici işlemine yönlendirebileceği, mesafeli satışa konu mal veya hizmetin içeriğine ilişkin belirsizlik sebebiyle "gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin reklam yoluyla haksız ticari uygulamayı teşkil ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, e-ticaret platformlarında içeriği belirsiz ürünlerden oluşan muhtelif ürün satışlarının durdurulduğu bildirildi.

E-ticaret platformlarında yaygınlaşmıştı! Ticaret Bakanlığı "gizemli kutu" satışını yasakladı - 1. Resim

"DENETİMLER KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK" 

Açıklamada, anılan ürünlere yönelik tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Bu ürünlerin satışının yapıldığı e-ticaret platformlarına ilgili ürünlerin satışının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması doğrultusunda uyarılar gönderildi. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin şekilde mücadele edilmesi, özellikle genç tüketicilerin bu tür uygulamalardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla denetim faaliyetlerine ve çalışmalara kesintisiz şekilde devam edilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Dede ve toruna kurşun yağdırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Haftalık primler %40’a ulaştı! İşte en çok yükselen ve para girişi olan hisseler - Ekonomiİşte en çok yükselen ve para girişi olan hisselerKendi evini yapmak isteyenler dikkat! En ucuz arsalar bu illerde - EkonomiEn ucuz arsalar bu illerdeMerkez Bankası’ndan Pay Fix, İninal ve Aypara kararı - EkonomiPay Fix, İninal ve Aypara'nın akıbeti belli olduEkonomi ve piyasaların nabzını tuttu! "Türkiye'de İş Dünyası" dergisi 5 yaşında - Ekonomi"Türkiye'de İş Dünyası" dergisi 5 yaşındaYargıtay'dan kiracıları sevindirecek haber! Sözleşme tarihi bitmeden açılan dava geçersiz - EkonomiMukavele bitmeden dava açılamazMehmet Şimşek'ten 'yapılandırma' çıkışı! Vergi ödemeyeni ödüllendirecek düzenleme yanlış - Ekonomi"Vergi ödemeyeni ödüllendirecek düzenleme yanlış"
Sonraki Haber Yükleniyor...