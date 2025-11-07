Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ticaret Bakanlığı 3 ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor 

Ticaret Bakanlığı 3 ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği 3 ürünü daha ifşa etti. 2 lavabo açıcı ve 1 pelüş oyuncaktan oluşan ürünler için piyasadan toplatma kararı verildi. 

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor. 

SATIŞI YASAKLANDI 

Bakanlık 7 Kasım tarihi itibarıyla yeni bir duyuru daha yaptı. 3 ürünün satışını yasaklayan bakanlık, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi. 

Piyasadan toplatılmasına karar verilen ürünler şöyle: 

