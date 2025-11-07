Ticaret Bakanlığı 3 ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği 3 ürünü daha ifşa etti. 2 lavabo açıcı ve 1 pelüş oyuncaktan oluşan ürünler için piyasadan toplatma kararı verildi.
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor.
SATIŞI YASAKLANDI
Bakanlık 7 Kasım tarihi itibarıyla yeni bir duyuru daha yaptı. 3 ürünün satışını yasaklayan bakanlık, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Piyasadan toplatılmasına karar verilen ürünler şöyle:
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin