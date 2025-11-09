Bir gemi fiyatına 6 tane aldık! Karadeniz’de yeni müjdeler yolda

CEMAL EMRE KURT - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin madende hâlâ net ithalatçı ülke olduğunu ancak dünyanın 7. büyük maden zenginliğine sahip konumda bulunduğunu söyledi. Madenlerin yerin altında kalmasının ekonomiye hiçbir katkısının olmadığının altını çizen Bayraktar, şu bilgileri paylaştı: Maden Kanunu’nu kurgularken “yatırımları cazip hâle getirmemiz lazım” dedik. Maden sahalarının rehabilitasyonuyla ilgili bütçeleri neredeyse 2 katına çıkardık. Altın fiyatları 4 bin dolarları aşan bir noktaya geldi. Altında devlet hakkını yüzde 25’e çıkardık. Türkiye’de altın madeni işletecekseniz, yerli veya yabancı fark etmez, ürettiğiniz altının yüzde 31,25’ini devlet hakkı olarak vereceksiniz. İstihdama katkısına da bakıldığında bunun son derece önemli bir düzenleme olduğunu vurgulamak istiyorum. Türkiye’nin tamamının maden sahası hâline getirildiği eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Bayraktar, “Yaklaşık 97 bin ruhsatın iptalini sağladık. Sadece 8 bin ruhsat var, Türkiye genelinde kazı yapılan ocak alanı ise sadece binde 1, yani 783 kilometrekare” diye konuştu.

YENİ MÜJDELER 2026'DA

Türkiye’nin 6 derin deniz sondaj gemisine, 2 de sismik gemiye sahip olduğuna işaret eden Bayraktar, gemilerin fiyatlarına ilişkin eleştirilere de cevap verdi. Bayraktar, “Bu gemilerin 6 tanesini biz 1 gemi fiyatına aldık. Şu anda 4 geminin hepsini Karadeniz’in ortasında sondaj yaparken görebilirsiniz. Karadeniz’de bulduğumuz gazı, 2028’de 45 milyon metreküp gazı Türkiye’ye getirebilmek için gemilerin gece gündüz çalışması lazım” dedi. Bayraktar, beşinci geminin Türkiye’ye ulaşmasıyla Karadeniz’deki üretimin artıracağını belirterek, “2026’da Doğu, Batı ve Orta Karadeniz’de 6 tane yeni keşif amaçlı sondaj kuyusu açacak ve milletimizle yeni bir müjdeyi paylaşacağız. Eğer bu gemileri almasaydık Akdeniz’de 1 metre sondaj yapamazdık. 9 tane sondaj yaptık. Sakarya’da da Faz-1’de 2,6 milyar dolar, Faz-2’de 3,5 milyar dolar, Faz-3’de 4,8 milyar dolarlık yatırım yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

ABD'YE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİ VERMEDİK

Bayraktar, Türkiye’nin nadir toprak elementleriyle ilgili çalışmalarına 2011’de başladığını vurgulayarak, “Beylikova’da 694 milyon ton nadir toprak elementini tespit ettik ve yıllardır şunu söylüyoruz: ‘Nadir toprak elementleri konusunda biz ülke olarak dünyanın ilk beş ülkesi arasına gireceğiz.’ Bunun için çalışıyoruz. Bunun için pilot tesis kurmaya niyet ettik” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin ürettiği nadir toprak elementlerinin ABD’ye satıldığı iddialarına ilişkin Bayraktar, “ABD’ye nadir toprak elementleri falan vermedik. Biz nükleerle ilgili bir anlaşma yaptık. Zaten nadir toprak elementleriyle alakalı bir şey olsa bunu da açıklarız. Bundan çekinecek bir şey yok” dedi.

FATURALARDA DESTEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

Bakan Bayraktar, muhalefetin elektriğe verilen devlet desteğinin az olduğu ve elektriğe zam konusundaki eleştirilerine de, “Türkiye’de özellikle pandemiyle başladığımız bu destek işi, ihtiyacı olana da olmayana da destek verdiğimiz bir modelde gidiyordu. Bugün villada oturan, bahçesini aydınlatan, havuzunu ısıtan kişinin elektrik bedelini, doğalgaz bedelini neden hep beraber ödüyoruz? Benim Bakanlık olarak elimdeki araç tüketim. Vatandaşa diyoruz ki, sizin bu desteklere ihtiyacınız varsa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurabilirsiniz. Türkiye, Avrupa’da elektrik fiyatlarında konutta en ucuz elektriği tüketiyor. Norveç ve Karadağ’dan sonra konut dışı elektrik fiyatlarında da yine Türkiye son derece ucuz ülkelerden bir tanesi. Biz her yıl 20 milyar doları bulan desteğin daha dar gelirli ve 16 bin 800 lira alan emekli vatandaşlarımıza daha çok vermek suretiyle doğru bir etkin destek mekanizması olması gerektiğini düşündük. Elektrik son iki yılda sadece yüzde 43 arttı, ama Ankara ve İstanbul’da belediyelerin suya yüzde 300 üzerinde zam yaptığını görüyoruz. Madem maharet verebilmekse, buyurun siz sübvanse edebiliyorsanız siz yapın” karşılığını verdi.