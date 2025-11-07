Bakan Bayraktar'dan CHP'li vekile olay tüp cevabı! "Çünkü doğal gaz kullanıyorlar"

TBMM'deki plan ve bütçe komisyonları bu yıl da oldukça ilginç anlara sahne oluyor. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın plan ve bütçesi görüşüldü.

BAKAN'DAN CHP'Lİ VEKİLE OLAY CEVAP

Görüşmenin başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar milletvekilleriyle tokalaşırken CHP'li vekiller bakanı tüple karşıladı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, el sıkıştığı sırada Bakan Bayraktar'a masasındaki boş tüpü gösterip "Sayın Bakanım halkın mutfağında bu tüp maalesef boş." dedi. Bayraktar ise "Evet, çünkü doğal gaz kullanıyorlar gerek yok." cevabını verdi.

Bakan Bayraktar'ın cevabı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

GERGİNLİK ÜZERİNE ARA VERİLDİ

Öte yandan Bakan Bayraktar sunumuna devam ettiği sırada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Adıyaman'ın köylerinde elektrik olmadığını öne sürdü. Bunun üzerine CHP'li Tanal ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın devam etmesi nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, görüşmelere ara verdi.

Aranın ardından Muş, milletvekillerinin konuşma hakkının bulunduğunu ancak toplantının başından itibaren sabote edilmesini kabul etmediklerini söyledi. Bakan Bayraktar'ın sunumunun devam ettiğine işaret eden Muş, "Burada kavga ederek, bağırarak, birbirimizin sözünü keserek bir noktaya gidemeyiz." dedi. Sürekli laf atmak suretiyle toplantının insicamının bozulmamasını isteyen Muş, bunun devam etmesi halinde İçtüzüğün ilgili maddeleri gereğince Komisyondan çıkarma yetkisini kullanacağı uyarısında bulundu.

Daha sonra Bakan Bayraktar sunumuna devam etti.