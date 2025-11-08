Osmanlı tarihine zamanla yolculuk! Topkapı Sarayı Saat Müzesi yoğun ilgi görüyor

Millî Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın dünyanın sayılı koleksiyonları arasında gösterilen saatleri, Has Ahırlar bölümünde oluşturulan Saat Müzesi'nde sergileniyor.

Saray'ın 2. avlusunda Ekim ayında açılan müze özel bir koleksiyondan oluşuyor.

Müzede Osmanlı dönemi saat ustalarından Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz'in imzasını taşıyan eserlerin yanı sıra Sultan 2. Abdülhamid'e armağan edilen Rus yapımı ‘grifon' figürlü masa saati, duvar saatleri, dönemin teknolojik yeniliklerini temsil eden oturtma saatler ve dünyada benzeri bulunmayan cep saatleri ve daha pek çok nadide eser yer alıyor.

Saat Müzesi, Topkapı Sarayı'nın kapalı olduğu salı günü hariç her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

SAAT MÜZESİ'NDE BİLMENİZ GEREKENLER

Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nde bir araya getirilen eserler, Türk Saatleri, Boy Saatleri, Duvar Saatleri, Cep Saatleri, Masa Saatleri, Oturtma Saatler, Dekoratif Formlu Saatler, Ölçüm Aletleri ile Atölye ve Tamir Aletleri gibi tematik başlıklar altında sınıflandırılıyor.

Türk saatçiliğine adanmış özel bölümde Osmanlı ustalarının tüm eserleri ilk kez ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Müzede yaklaşık 3 buçuk metre yüksekliğindeki boy saatleri için özel teşhir alanları üretildi. Ağır oturtma saat ve altlıkları için özel kaideler tasarlandı.

Cep saatleri bölümü ise spiral düzende asılmış eserleri ve vitrin önündeki dijital bilgilendirme ekranlarıyla yenilikçi bir anlayışla tasarlandı.

Her bir saat, yüksek çözünürlüklü görsellerle eşleşen dijital etiketler üzerinden ziyaretçiye tanıtılıyor.