Şanlıurfa'da feci olay! Üzerine pamuk dökülen genç nefessiz kalarak öldü

Şanlıurfa'da feci olay! Üzerine pamuk dökülen genç nefessiz kalarak öldü

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da pamuk römorkunda uyuyan Nurullah Bertan, üzerine pamuk dökülmesi sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Yukarıderen Mahallesinde 19 yaşındaki Nurullah Bertan, pamuk römorkunda uyudu. Bertan'ın uyuduğunu fark etmeyen biçerdöver sürücüsü C.O. (38) tarladaki pamukları römorka boşalttı. Pamuk yığınının altında kalan Bertan, nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevredekilerin yardımıyla pamuk yığınından çıkarılan ve sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Biçerdöver sürücüsü C.O., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bertan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor..

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

