BYD'den peş peşe elektrikli SUV atağı! Kasımda Sealion 7, Aralıkta Atto 2 sunulacak

BYD’den peş peşe elektrikli SUV atağı! Kasımda Sealion 7, Aralıkta Atto 2 sunulacak

Ülkemizde binek araç pazarında ocak–ekim döneminin en hızlı büyüyen markası olan BYD, rekabetin en yoğun yaşandığı C-SUV sınıfını bile kıskandıracak fiyatlarla D-SUV modeli SEALION 7’yi satışa sundu.

ALİ ÇELİK - BYD, Türkiye pazarında büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Ürün gamına yeni modeller ekleyen marka, kasım ayı itibarıyla D-SUV modeli BYD SEALION 7’yi satışa sundu. Tamamen elektrikli modelin 160 kW gücündeki arkadan itişli versiyonu 2.389.000 TL, 390 kW gücündeki dört çeker seçeneği ise 3.939.000 TL lansman fiyatıyla vitrine çıktı. Düzenlenen lansmanda ayrıca aralık ayında satışa sunulacak kompakt SUV modeli ATTO 2 de boy gösterdi.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, lansman toplantısında yaptığı konuşmada, BYD’nin Türkiye’de ürün gamını hız kesmeden büyüttüğünü belirterek “SEALION 7 modelimizi çok rekabetçi bir fiyatla pazara sunduk; performans ve donanım açısından oldukça iddialı bir model. Büyümemize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün ayrıca aralık ayında satışa sunacağımız B-SUV segmentindeki yüzde 100 elektrikli BYD ATTO 2 modelini de tanıtıyoruz. Satışlarımızdaki güçlü artışa paralel olarak bayi ağımız da hızla genişlemeye devam ediyor. Türkiye genelinde şu an 33 ilde 43 bayiye ulaştık” dedi.

Kısa sürede geniş bir model yelpazesine ulaştıklarına dikkat çeken Ergun “Bu yeni modellerin de eklenmesiyle birlikte ürün sayımız 9’a yükseldi. Çin’de meydana gelen Ragasa Tayfunu nedeniyle gemi sevkiyatlarımızda geçici bir aksama oldu. Önümüzdeki iki ayda yeni modellerimizin gelişiyle birlikte bekleyen müşteri taleplerini hızla karşılayabileceğiz. Türkiye’de SEALION DM-i modelimize oldukça yoğun ilgi var. Buna paralel olarak son dönemde bu modelimiz özellikle Avrupa ve dünyada çok yoğun taleple karşı karşıya. Bu yüksek talep nedeniyle üretim planlamasında bazı zorluklar yaşandı. Türkiye olarak kasım ve aralık ayları için bu durumdan etkilenmeyeceğiz. Binek otomotiv pazarında Ocak–Ekim 2025 sonuçlarına göre en hızlı büyüyen marka konumundayız. Ülkemiz elektrikli tarafta Avrupa’dan daha hızlı ilerliyor. Geçtiğimiz yılı 100 bin adet seviyesinde tamamlayan elektrikli otomobil pazarımız, bu yıl iki kat büyüyerek 200 bin civarında kapanacağını öngörüyoruz” dedi.

