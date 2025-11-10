BYD’den peş peşe elektrikli SUV atağı! Kasımda Sealion 7, Aralıkta Atto 2 sunulacak

ALİ ÇELİK - BYD, Türkiye pazarında büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Ürün gamına yeni modeller ekleyen marka, kasım ayı itibarıyla D-SUV modeli BYD SEALION 7’yi satışa sundu. Tamamen elektrikli modelin 160 kW gücündeki arkadan itişli versiyonu 2.389.000 TL, 390 kW gücündeki dört çeker seçeneği ise 3.939.000 TL lansman fiyatıyla vitrine çıktı. Düzenlenen lansmanda ayrıca aralık ayında satışa sunulacak kompakt SUV modeli ATTO 2 de boy gösterdi.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, lansman toplantısında yaptığı konuşmada, BYD’nin Türkiye’de ürün gamını hız kesmeden büyüttüğünü belirterek “SEALION 7 modelimizi çok rekabetçi bir fiyatla pazara sunduk; performans ve donanım açısından oldukça iddialı bir model. Büyümemize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün ayrıca aralık ayında satışa sunacağımız B-SUV segmentindeki yüzde 100 elektrikli BYD ATTO 2 modelini de tanıtıyoruz. Satışlarımızdaki güçlü artışa paralel olarak bayi ağımız da hızla genişlemeye devam ediyor. Türkiye genelinde şu an 33 ilde 43 bayiye ulaştık” dedi.