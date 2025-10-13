BYD’den gövde gösterisi! İkonik modeller Türkiye turunda
Güncelleme:
BYD Türkiye tarafından Avrupa’da ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilen ‘Havada, Karada, Suda’ temalı teknoloji şovu’nda sahneye çıkan Yangwang U8 ve Yangwang U9 modelleri, Teknofest İstanbul’un ardından ülkemizin 3 farklı şehrinde, 9 BYD bayisini kapsayan roadshow etkinliğinde otomobil tutkunlarıyla buluşuyor.
ALİ ÇELİK - 880 kw (1.196 ps) güç ve 1.280 nm tork değeriyle dünyanın en güçlü SUV modeli olan U8, suyda yüzme özelliği ile; dört bağımsız motoruyla 1.305 ps güç ve 1.680 nm tork üreten U9 ise 0’dan 100 km/s hıza 2,3 saniyede tırmanan performansı ile adından söz ettiriyor.
Otomobil 500 kw çift girişli ultra şarjda %30’dan %80’e ise yalnızca 10 dakikada ulaşıyor.
