BYD’den gövde gösterisi! İkonik modeller Türkiye turunda

BYD Türkiye tarafından Avrupa’da ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilen ‘Havada, Karada, Suda’ temalı teknoloji şovu’nda sahneye çıkan Yangwang U8 ve Yangwang U9 modelleri, Teknofest İstanbul’un ardından ülkemizin 3 farklı şehrinde, 9 BYD bayisini kapsayan roadshow etkinliğinde otomobil tutkunlarıyla buluşuyor.

ALİ ÇELİK - 880 kw (1.196 ps) güç ve 1.280 nm tork değeriyle dünyanın en güçlü SUV modeli olan U8, suyda yüzme özelliği ile; dört bağımsız motoruyla 1.305 ps güç ve 1.680 nm tork üreten U9 ise 0’dan 100 km/s hıza 2,3 saniyede tırmanan performansı ile adından söz ettiriyor.

Otomobil 500 kw çift girişli ultra şarjda %30’dan %80’e ise yalnızca 10 dakikada ulaşıyor.

