Kırşehir-Aksaray kara yolu üzerinde seyir halinde olan 40 AAU 916 plakalı pancar yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle kamyon kasasındaki onlarca kilo pancar yola savruldu ve yolun büyük bir kısmı pancarla kaplandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin aksamaması için temizlik çalışması başlattı.

ERKUT ÇALIKOGLU

