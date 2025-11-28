İhlas Haber Ajansı • Sinop
Sinop'ta intihar girişimi! Komşuların ihbarıyla ölümden döndü
Sinop’ta apartman sakinlerinin yaptığı ihbar polisi harekete geçirdi. R.Y. isimli kişinin intihar girişiminde bulunacağı yönündeki ihbar sonrasında adrese gelen polis, duruma müdahale etti.
Özetle
Kaydet
Gündem 10 dk önce
Sinop'ta intihar girişiminde bulunduğu şüphesiyle adrese gelen polis ekipleri, bir mektup bulduktan sonra müdahale etti, R.Y.'yi hastaneye kaldırdı.
- Sinop'ta intihar girişimi şüphesiyle polis adrese yönlendirildi.
- Ekipler dairede R.Y.'ye ait bir mektup buldu.
- Polis, daireye girerek R.Y.'ye müdahale etti.
- R.Y. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sinop’ta Meydankapı Mahallesi Alicanoğlu Sokak'ta hareketli anlar yaşandı.
Sinir krizi geçirdiği öne sürülen R.Y.’nin intihar girişiminde bulunabileceği yönündeki ihbar sonrası polis adrese geldi.
YAZDIĞI MEKTUP BULUNDU
Olay yerine ulaşan ekipler, dairede yaptıkları kontrollerde şahsın bıraktığı bir mektup buldu. R.Y.’den cevap alamayan ekipler, kapıyı açarak içeri girdi.
Duruma müdahale eden ekipler, ilk müdahalenin ardından R.Y.’yi hastaneye götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR