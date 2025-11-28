Sinop’ta apartman sakinlerinin yaptığı ihbar polisi harekete geçirdi. R.Y. isimli kişinin intihar girişiminde bulunacağı yönündeki ihbar sonrasında adrese gelen polis, duruma müdahale etti.

Sinop’ta Meydankapı Mahallesi Alicanoğlu Sokak'ta hareketli anlar yaşandı.

Sinir krizi geçirdiği öne sürülen R.Y.’nin intihar girişiminde bulunabileceği yönündeki ihbar sonrası polis adrese geldi.

İntihar şüphesi tüm apartmanı korkuttu

YAZDIĞI MEKTUP BULUNDU

Olay yerine ulaşan ekipler, dairede yaptıkları kontrollerde şahsın bıraktığı bir mektup buldu. R.Y.’den cevap alamayan ekipler, kapıyı açarak içeri girdi.

Yazdığı mektup bulundu

Duruma müdahale eden ekipler, ilk müdahalenin ardından R.Y.’yi hastaneye götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

