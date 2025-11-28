İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Temmuz 2020'de göreve gelen teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

La Liga'da mücadele eden Real Betis, 72 yaşındaki Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı.

TARİHE GEÇTİ

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pellegrini'nin 'Real Betis'in başında en çok galibiyet alan teknik direktör' olduğu, 'La Liga ve Avrupa'da takımı en çok çalıştıran teknik direktör' unvanına sahip olduğu vurgulandı.

Manuel Pellegrini

275 MAÇTA 130 GALİBİYET

İspanyol ekibi ile 275 müsabakaya çıkan Şilili çalıştırıcı, 130 galibiyet elde ederken, 72 beraberlik ve 73 mağlubiyet aldı. Real Betis, bu sezon 13 haftası geride kalan Liga'da topladığı 21 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

Editör:GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası