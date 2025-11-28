İhlas Haber Ajansı
Peş peşe rekorlar: Real Betis'te Pellegrini'ye yeni sözleşme
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Temmuz 2020'de göreve gelen teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Real Betis, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı.
- Pellegrini, Real Betis'in tarihine adını yazdırarak, en çok galibiyet alan teknik direktör oldu.
- 72 yaşındaki Şilili çalıştırıcı, La Liga ve Avrupa'da takımı en çok çalıştıran teknik direktör olarak da ön plana çıktı.
- Pellegrini, 275 maçta 130 galibiyet aldı.
La Liga'da mücadele eden Real Betis, 72 yaşındaki Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı.
TARİHE GEÇTİ
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pellegrini'nin 'Real Betis'in başında en çok galibiyet alan teknik direktör' olduğu, 'La Liga ve Avrupa'da takımı en çok çalıştıran teknik direktör' unvanına sahip olduğu vurgulandı.
275 MAÇTA 130 GALİBİYET
İspanyol ekibi ile 275 müsabakaya çıkan Şilili çalıştırıcı, 130 galibiyet elde ederken, 72 beraberlik ve 73 mağlubiyet aldı. Real Betis, bu sezon 13 haftası geride kalan Liga'da topladığı 21 puanla 5'inci sırada yer alıyor.
