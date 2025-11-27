La Liga devi Barcelona'da sakatlığı bulunan İspanyol futbolcu Fermin Lopez'den kötü haber geldi. Bu sezon 13 maçta 880 dakika süre alan genç oyuncu, 7 gol attı ve takım arkadaşlarına 4 asist yaptı.

Barcelona'da sakatlığı bulunan Fermin Lopez, iki hafta sahalardan uzak kalacak. 22 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fermin Lopez

Kulüpten yapılan sakatlık açıklamasında, "Fermin Lopez, sağ bacağının soleus kasından hafif bir sakatlık yaşadı ve yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacak" denildi.

Real Betis altyapısından 2016 yılında Barcelona altyapısına geçen Lopez, 2022-2023 sezonunda Linares'te kiralık olarak forma giymişti.

GÖKHAN KARATAŞ

