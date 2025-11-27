Türkiye Gazetesi
Barcelona'ya Fermin Lopez'den kötü haber
La Liga devi Barcelona'da sakatlığı bulunan İspanyol futbolcu Fermin Lopez'den kötü haber geldi. Bu sezon 13 maçta 880 dakika süre alan genç oyuncu, 7 gol attı ve takım arkadaşlarına 4 asist yaptı.
Barcelona'da Fermin Lopez, sağ bacağının soleus kasından geçirdiği sakatlık nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek.
- 22 yaşında ve savunma oyuncusu, bu sezon13 maçta 7 gol attı ve 4 asist yaptı.
Barcelona'da sakatlığı bulunan Fermin Lopez, iki hafta sahalardan uzak kalacak. 22 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kulüpten yapılan sakatlık açıklamasında, "Fermin Lopez, sağ bacağının soleus kasından hafif bir sakatlık yaşadı ve yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacak" denildi.
Real Betis altyapısından 2016 yılında Barcelona altyapısına geçen Lopez, 2022-2023 sezonunda Linares'te kiralık olarak forma giymişti.
