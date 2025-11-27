Erzurum’da Atatürk İlkokulu, asansör boşluğunda sülfür gazı tespit edilmesinin ardından geçici süreyle kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada tüm binada ölçüm yapıldığı, bodrum katta sızıntı tespit edildiği ifade edildi. Aynı zamanda bölgede yer alan tüm termal tesislerin faaliyetleri de durduruldu.

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Atatürk İlkokulu’nda asansör bakımı yapan personelin zemin katta koku hissetmesi üzerine yapılan incelemelerde, sülfür gazının sızdığı ortaya çıktı.

Okulda yapılan ölçümlerde eksi 1 olarak ifade edilen bodrum kata kadar gaz sızıntısı olmadığı ancak bodrum katta sızıntının devam ettiği belirtildi.

Faaliyetleri durdurulan Atatürk İlkokulu

Öğrenciler ve öğretmenler tarafından herhangi bir sağlık şikayetinin bulunmadığı okulda, denetim sonrası acilen önlem alındı.

AFAD ekiplerinin ölçümler yaptığını belirten valilik, okulun ve bölgedeki termal tesislerinin geçici olarak faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Asansör boşluğunda sülfür gazı sızıntısı tespit edildi

DOĞAL GAZ DEĞİL SÜLFAT GAZI SIZINTISI ÇIKTI

Kokunun kaynağının doğal gaz sızıntısı olmadı belirtilerek açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kokunun sülfür gazı (kükürt) kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Asansör tedbir amacıyla kullanım dışı bırakılmış, alana inen merdiven ve koridorlar güvenlik bariyeriyle kapatılmıştır. AFAD tarafından tutulan tutanakta diğer katlarda yapılan ölçümlerde gaz tespit edilmediği, yayılımın asansör boşluğundaki zeminle sınırlı kaldığı belirtilmiştir.

TESİSLERİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Aynı zamanda bölgede bulunan termal otel ile aquaparkta yapılan ölçümlerde de benzer gazların tespit edildiği açıklandı:

Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda insan sağlığını tehdit ihtimaline karşı Aziziye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Atatürk İlkokulu'nda tedbir amaçlı eğitime ara verilmiştir. Sorun giderilinceye kadar öğrencilerin ilçede bulunan Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenimlerini sürdürmelerine karar verilmiştir. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Aziziye bölgesindeki tüm termal tesislerin faaliyetleri tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulmuştur.

