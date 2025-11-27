Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Eski eşinin evini yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İlçenin Karahalil beldesinde C.S’nin (46) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında C.S. ile evde bulunan Ç.Ç. (41) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ESKİ EŞ GÖZALTINDA

C.S. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ç.Ç'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından evi yaktığı iddiasıyla C.S’nin eski eşi Bahar D. (40) gözaltına alındı.

ABDULLAH AYDEMİR

Haberle İlgili Daha Fazlası