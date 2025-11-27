Show TV'de yayınlanacak olan Rüya Gibi dizisi başarılı oyuncu kadrosu ve konusu itibarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Rüya Gibi dizisinin yönetmenliğini Selim Demirdelen'in üstlendiği dizinin senaryosu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi kaleme alıyor.

Yapımını TMC Film üstlendiği Rüya Gibi dizisinin ne zaman başlayacağı, konusu ve oyuncu kadrosu yeniden gündeme geldi.

Rüya Gibi ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kimler?

RÜYA GİBİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Rüya Gibi, 2 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de seyirciyle bir araya geliyor.

Rüya Gibi ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kimler?

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN KONU NE?

Aydan, mahallede kuaförlük yaparken bir anda lüks bir güzellik merkezinin sahibi olur. Ancak bu yeni dünyanın arkasında, gizemli bir iş insanı olan Emir vardır.

Aydan yeni hayatına adapte olurken diğer yandan ortağı Aydan'ın da sorunlarıyla mücadele eder. Emir'i izleyen komiser Efe'nin gelişiyle de işler sarpa sarar. Bu karmaşada Aydan tüm desteği Fiko'dan alır.

Rüya Gibi ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kimler?

RÜYA GİBİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Rüya Gibi’nin oyuncu kadrosunda; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar, Ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak gibi başarılı oyuncular vardır.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası