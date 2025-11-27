İhlas Haber Ajansı
Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u ziyaret etti
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Papa 14. Leo, Ankara’da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u ziyaret etti.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara'da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u makamında ziyaret etti.
Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.
Ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hafiz Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar da yer aldı.
