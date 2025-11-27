Papa 14. Leo, bugün ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Papa’nın Ankara’ya geldiği uçağın ismi ve alışılmışın dışındaki ayakkabı rengi dikkatlerden kaçmazken, söz konusu seyahat Flightradar24'te en çok takip edilen uçuş oldu.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Papa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi.

Papa Francis, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünü kutlamak için 26 Mayıs’ta Türkiye’yi ziyaret etmek istemiş ancak 21 Nisan’da hayatını kaybetmişti. 8 Mayıs 2025 tarihinde yeni Papa seçilen 14. Leo şimdi, Papa Francesco'nun, “Ben hayatta olmazsam halefim mutlaka İznik'e gitsin.” vasiyeti üzerine ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiriyor.

Kaynak: AFP

İZNİK, HRİSTİYANLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

325 yılında Roma İmparatoru 1. Konstantin, kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımıyla Birinci İznik Konsili düzenlemiştir. Burada, önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmış, Hristiyanlığın temel inanç metni olan İznik İnanç Bildirisi oluşturulmuştur. Ayrıca 787’deki 7. Ekümenik Konsil de yine İznik’te yapılmış ve ikonaların yeniden kabul edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu nedenle İznik, Hristiyanlığın inanç ve ibadet şeklinin belirlendiği kilit şehirlerden biri olarak kabul edilir.

Papa Leo Türkiyede! Uçak ismi ve ayakkabı detayları gözlerden kaçmadı

AYAKKABI TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Leo, bugün yaptığı ayakkabı tercihiyle de dikkat çekti. İngiliz basını, Papa 14. Leo'nun tercih ettiği ayakkabıların fotoğrafını, Papa uçağa binerken çekerek uluslararası kamuoyuna duyurdu. Uzmanlar bu ayakkabı tercihinin, Papa'nın mütevazılık ve halktan kopuk olmadığını göstermek için olduğunu öne sürdü.

Papa Leo Türkiyede! Uçak ismi ve ayakkabı detayları gözlerden kaçmadı

Papalar için sembolleşmiş olan kırmızı renkteki ayakkabıları giymeyen Leo, gösterişli tören kıyafetlerini de giymeyi tercih etmiyor.

PAPA’NIN UÇAĞININ İSMİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Öte yandan Papa’nın Ankara’ya geldiği uçağın isminin Giacinto Facchetti olması da dikkatlerden kaçmadı. Edinilen bilgilere göre, futbolcu olan Facchetti ilk milli maçına 1963 yılında Türkiye'ye karşı çıkmıştı.

Papa Leo, futbola olan ilgisiyle bilinirken, uçağın isminin tesadüf olup olmadığı henüz bilinmiyor. Papa'yı taşıyan İtalyan Havayolları’na ait EI-INA kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçağı, havalandıktan kısa süre sonra uçak takip sistemi Flightradar24'te en çok takip edilen uçuş oldu.

ZEYNEP ERDİVANLI

