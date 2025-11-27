Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Hollanda ekibi PSV'ye sahasında 4 golle mağlup olan Liverpool, tüm kulvarlarda üst üste üçüncü yenilgisini alırken 1953'ten bu yana ilk kez böylesine kötü bir dönem geçirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven karşısında alınan 4 gollü ağır yenilgi, Premier Lig devi Liverpool'da alarm sirenlerini en yüksek seviyeye çıkardı.

TARİHİ İSTATİSTİK

Arne Slot'un Liverpool'u, PSV karşısında alınan 4-1'lik Şampiyonlar Ligi hezimetiyle birlikte tarihe geçen bir istatistiğe imza attı.

Premier Lig'de Manchester City ve Nottingham Forest'a 3-0'lık skorla yenilen Liverpool, PSV hezimetinin ardından tüm kulvarlarda üç maç art arda üç farkla mağlup oldu. Liverpool, Aralık 1953'ten bu yana ilk kez böyle bir kötü seriye imza attı.

Öte yandan Liverpool, Kasım 1953 – Ocak 1954 döneminden sonra ilk kez son 12 resmi maçın dokuzunu kaybetmiş durumda.

ARNE SLOT'UN KOLTUĞU TEHLİKEDE

Liverpool'un içinde bulunduğu kötü gidişatın ardından Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot için ayrılık çanları çalmaya başladı.

Hollandalı teknik direktörün geleceğinin PSV yenilgisinden sonra bile değişmediği ve kulübün desteğini çekmediği yönünde haberler çıkarken yeni bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool yönetimi, Hollandalı çalıştırıcının yerine Andoni Iraola ve Oliver Glasner isimlerine gündemine aldı.

