Asal Araştırma ekonomiye yönelik bir anket yaptı. "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" diye sorulan ankette, ilk üç sırada milyonların dert yandığı konu başlıkları yer aldı. İşte sonuçlar...

Asal Araştırma 1-9 Kasım tarihleri arasında 26 ilde yeni bir anket yaptı. 18 yaş ve üzeri 2.015 kişi ile yapılan ankette "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu.

İLK SIRADA KİRA VE KONUT FİYATLARI YER ALDI

Ankete katılanların büyük çoğunluğu kira ve konut fiyatlarındaki artışı gösterdi. Kira ve konut fiyatlarından dert yananların oranı yüzde 22,6 oldu.

Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu ne? Vatandaşın büyük çoğunluğu aynı cevabı verdi

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İKİNCİ SIRADA

En büyük ikinci sorun ise yüzde 17 ile gıda fiyatlarındaki artış gösterildi. Enflasyonun yüksekliği ise yüzde 10,5 ile üçüncü sırada yer aldı.

Anketteki sonuçlar şöyle:

Kira ve konut fiyatlarındaki artış: %22,6

Gıda fiyatlarındaki artış: %17,0

Enflasyonun yüksekliği: %10,5

Faizlerin yüksekliği: %5,4

Elektrik, su, aidat ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği: %5,3

Ekonomi yönetimi:%4,9

İşsizlik: %4,2

Üretimde yetersizlik:%4,0

Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %3,8

Vergi oranlarının yüksekliği: %3,5

Liyakatsizlik:%3,3

Eğitim: %3,0

Sosyal eşitsizlik: %2,7

Kamuda israf: %2,2

Diğer: %2,6

Sorun yok: %1,8

Fikrim yok/Cevap yok:%3,2

Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu ne? Vatandaşın büyük çoğunluğu aynı cevabı verdi

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası