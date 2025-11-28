Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'in, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Liverpool'un Fransız yıldızı Ibrahima Konate'nin transferi için nihai kararını verdi.

La Liga'da geride kalan 13 haftada 31 puan toplayan ve Barcelona'nın bir puan önünde lider durumda bulunan Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid'in, Ibrahima Konate transferinden vazgeçtiği konuşuluyor.

KARAR LIVERPOOL'A İLETİLDİ

The Athletic'in haberine göre; eflatun-beyazlılar, Fransız stoperi kadrosuna katmayacak. Real Madrid'in, transferden vazgeçtiğine dair kararını Premier Lig kulübü Liverpool'a da ilettiği belirtildi.

Haberde Liverpool'un, 26 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü ancak henüz bir karara varılmadığı aktarıldı.

18 MAÇTA BİR GOL

Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen Ibrahima Konate, Liverpool'un kötü bir başlangıç yaptığı sezonda 18 maçta forma giydi ve sahada akldığı 1492 dakika bir gollük skor katkısı verdi.

