16 yıl sonra yürek yakan izler! 2 kişinin öldüğü helikopterin parçaları sular çekilince ortaya çıktı
Aydın’da 2009 yılında çıkan orman yangınına müdahale etmek için havalanan helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Emekli Binbaşı Tanju Tezgel ve orman muhafaza memuru Ali Ekin'in acı hatıraları baraj sularının çekilmesi ile yeniden gün yüzüne çıktı. Helikopterin pervane parçaları, duygulandırdı.
- Muğla'daki Geyik Barajı'nda su seviyesi önemli ölçüde düştü.
- Bu düşüş, 16 yıl önce meydana gelen bir helikopter kazasının izlerini ortaya çıkardı.
- Kaza, 18 Haziran 2009'da orman yangınına müdahale eden helikopterin düşmesiyle yaşanmıştı.
- Kazada Pilot Tanju Tezgel ve Orman Muhafaza Memuru Ali Ekin hayatını kaybetmişti.
- Yıllardır su altında kalan pervane parçaları ve metal aksamlar gibi helikopter enkazı görüldü.
Muğla’da Geyik Barajı'nda suların çekilmesi sonucunda ortaya çıkan tablo görenlerin yüreğini sızlattı.
Baraj seviyesinin bu yıl düşük seviyeye kadar düşmesi sonucu 16 yıl önce yaşanan acı helikopter kazasının izleri yeniden ortaya çıktı.
18 Haziran 2009'da Aydın’da çıkan orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Tanju Tezgel ve Ali Ekin'in acı kazası sular çekilince bir kez daha hatırlandı.
Barajdaki su seviyesinin düşmesiyle, helikopter kazasından kalan parçalar 16 yıl sonra görüldü. yıllardır suyun altında kalan pervane parçaları, burgu kolları ve metal aksamlar karaya çıktı.
NE OLMUŞTU?
Pilot Emekli Binbaşı Tanju Tezgel ile orman muhafaza memuru Ali Ekin’in göreve çıktığı helikopter düşmüştü. Tezgel'in naaşına bir gün sonra, Ekin'e ise dört gün süren yoğun çalışmalar sonucunda ulaşılabilmişti. Kazadan sonra büyük bir operasyonla helikopter enkazı çıkarılmıştı; ancak küçük parçalar suyun altında kalmıştı.