Aydın’da 2009 yılında çıkan orman yangınına müdahale etmek için havalanan helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Emekli Binbaşı Tanju Tezgel ve orman muhafaza memuru Ali Ekin'in acı hatıraları baraj sularının çekilmesi ile yeniden gün yüzüne çıktı. Helikopterin pervane parçaları, duygulandırdı.

Muğla’da Geyik Barajı'nda suların çekilmesi sonucunda ortaya çıkan tablo görenlerin yüreğini sızlattı.

Baraj seviyesinin bu yıl düşük seviyeye kadar düşmesi sonucu 16 yıl önce yaşanan acı helikopter kazasının izleri yeniden ortaya çıktı.

Sular çekildi, helikopter kazasının izleri ortaya çıktı

18 Haziran 2009'da Aydın’da çıkan orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Tanju Tezgel ve Ali Ekin'in acı kazası sular çekilince bir kez daha hatırlandı.

Helikopterin parçaları karaya çıktı

Barajdaki su seviyesinin düşmesiyle, helikopter kazasından kalan parçalar 16 yıl sonra görüldü. yıllardır suyun altında kalan pervane parçaları, burgu kolları ve metal aksamlar karaya çıktı.

16 yıl sonra yürek yakan izler! 2 kişinin öldüğü helikopterin parçaları sular çekilince ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Pilot Emekli Binbaşı Tanju Tezgel ile orman muhafaza memuru Ali Ekin’in göreve çıktığı helikopter düşmüştü. Tezgel'in naaşına bir gün sonra, Ekin'e ise dört gün süren yoğun çalışmalar sonucunda ulaşılabilmişti. Kazadan sonra büyük bir operasyonla helikopter enkazı çıkarılmıştı; ancak küçük parçalar suyun altında kalmıştı.

16 yıl sonra yürek yakan izler! 2 kişinin öldüğü helikopterin parçaları sular çekilince ortaya çıktı

ESMA KARAYEL

Haberle İlgili Daha Fazlası