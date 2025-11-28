Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Pendikspor ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler maçın saatini, yayıncı kanalını ve karşılaşmanın detaylarını araştırıyor.

Ligin 15. haftasında zirve mücadelesini sürdüren Pendikspor ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Manisa FK karşı karşıya geliyor. Form grafikleri, puan durumu ve yayın bilgileri maç öncesinde taraftarların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Karşılaşmanın yayıncı kanalı, maç saati ve stadyum bilgisi resmi duyurular ışığında netleşti.

PENDİKSPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor ile Manisa FK arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesi 28 Kasım 2025 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, İstanbul’da bulunan Pendik İlçe Stadyumu’nda oynanacak. Maçın hakemliğini Erdem Mertoğlu’nun üstleneceği açıklandı.

İki ekibin ligdeki konumu maçın önemini artırıyor. Pendikspor son haftalardaki başarılı performansıyla liderlik koltuğunda yer alırken Manisa FK ise alt sıralardan kurtulmak için kritik bir galibiyet arayışında olacak.

Pendikspor-Manisa FK maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

PENDİKSPOR-MANİSA FK HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Karşılaşma, Bein Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 2 üzerinden izlemek isteyen sporseverler için yayın şifreli olarak yapılırken TRT Spor karşılaşmayı şifresiz şekilde ekranlara taşıyacak.

Bein Sports 2’yi izlemek isteyenler Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallardan erişebiliyor. TRT Spor ise Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Maç aynı zamanda resmi yayıncıların dijital platformlarında da canlı takip edilebilecek.

Editör:İREM ÖZCAN

