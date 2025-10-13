Otomobil satışları büyüme hızını korursa Türkiye AB’de ilk beş arasına girecek

ALİ ÇELİK - Otomotiv Sanayii Derneği (Osd) tarafından açıklanan yılın ilk 9 aylık dönemine ilişkin verilere göre toplam üretim %3 artarken otomobil üretimi %3 azaldı. Bu dönemde ticari araç grubunda %15 artış dikkat çekerken, toplam otomotiv ihracatı %6 oranında azaldı. Rapora göre satışlar ise %9 büyüdü.

Osd Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, düzenlenen basın toplantısında 2025’in dokuz aylık döneminde rakamların olumlu yönde ilerlediğini dile getirerek “Sektörde üretimde %3, ihracatta adet olarak %6, tutar olarak da %12’lik artış görüyoruz. İç pazarda da geçen yıla oranla yüksek bir tempo var. Bu tabloda en önemli negatif durum ise iç pazardaki yerli payının geçen seneye göre azalması. 2020’de %46, 2019 ve 2022’de %45 seviyelerinde olan iç pazar payı, son yıllarda hızlı bir şekilde azaldı” dedi.

Sektör olarak ülkemizdeki ihracat liderliğini korumak istediklerini sözlerine ekleyen Eroldu, şöyle devam etti: Geldiğimiz noktada 2025 yılında Türkiye ihracatının %17,4’ünü otomotiv sanayi gerçekleştirmiş durumda ki bu, geçen seneye göre 1,2 puanlık artışa tekabül ediyor. 30,2 milyar dolarla çok ciddi bir şekilde Türkiye ihracatının lokomotif sektörü olmaya devam ediyoruz.

Türkiye Avrupa otomotiv sektörü içerisinde nerede dersek; öncelikle Avrupa’da da %3’lük bir üretim düşüşü var. Keza yine ilk 6 ayda Avrupa’nın yaptığı ihracatta da %6’lık bir azalma görüyoruz. Pazar tarafında ise geçen seneye paralel bir büyüme yok diyebiliriz. Türkiye şu anda Avrupa’da İspanya’nın hemen arkasında 6. büyük pazar ki; yaşanan makro ekonomik sorunlara ve yüksek vergilere rağmen. Bu da aslında Türkiye pazarının ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığının da diğer göstergesi.

Bugün İspanya’da Ötv gibi bir mefhum yok iken biz İspanya’ya yakın bir otomobil pazarına sahibiz ki millî gelirimiz de İspanya’nın oldukça altında. Ticari araçlarda da Türkiye pazar sıralamasında 4. durumda. Burada da tabii kombi araçların vergi avantajının getirdiği olumlu bir etki var aslında. Bu da bizim hafif ticari araçlardaki Avrupa’daki pozisyonumuzu destekliyor. Türkiye gerçekten ticari araçlar açısından da Avrupa’daki en önemli pazarlardan bir tanesi. Burada da aslında Avrupa’da toplam üretimin ve ihracatının otomobile göre daha fazla azaldığını da görebiliyoruz.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE MENŞE TARTIŞMASI

Osd Başkanı Cengiz Eroldu, Avrupa Birliği’nin 2035 yılı hedefleri kapsamında yürüttüğü stratejik diyalog çalışmalarına dikkat çekerek “Bu durum kamyon ve otobüs gibi iş kollarımızı doğrudan etkileyebilir çünkü Ab, menşei hesabında yalnızca Eu27 ülkelerinden gelen malzemeleri dikkate almayı değerlendiriyor. Bu konu Türkiye’yi bir yandan Gümrük Birliği içinde tutarken, bir yandan menşei kuralıyla Gümrük Birliği dışına çıkaracak bir gelişme. Bu, tehlikeli bir gelişme; konunun yalnızca otomotiv değil, diğer sektörleri de etkileme potansiyeli var” dedi.