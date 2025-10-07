200 milyon sterlinden fazla zarar etti! Otomotiv devi, siber saldırı sonrası yeniden üretime başlıyor

İngiliz otomobil devi Jaguar Land Rover (JLR) 2 Eylül tarihinde siber saldırıya uğramıştı. Yaşananların ardından üretimi durduran JLR, çalışanlarını da izne çıkarmıştı. 1 aydan fazla süredir üretimi durduran ve büyük bir zarara uğrayan otomotiv devi, yeniden üretime başlıyor.

MESAİ YARIN BAŞLIYOR

JLR, İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki motor üretim tesisi ve batarya montaj merkezinde yarın kademeli olarak yeniden üretime geçecek.

Çalışanlar aynı gün İngiltere'deki Castle Bromwich, Halewood ve Solihull tesislerine ve JLR'nin küresel üretim tesislerine parça tedarik eden lojistik operasyonlar merkezine dönmeye başlayacak.

HAFTALIK ZARAR 50 MİLYON STERLİN

Otomotiv devinin siber saldırı sonrası üretimi durdurma kararı, şirketi ekonomik olarak büyük zarara soktu. Yaklaşık 50 bin araç üretimini etkileyen kararın, JLR’ye haftada en az 50 milyon sterline (2.8 milyar TL) mal olduğu tahmin ediliyor.